: İmamoğlu: 'Kanal İstanbul En Az 110 Milyar Vergi Yükü Demek'

25.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin neden yapılmaması gerektiğini 15 başlıkla anlattı. Projenin en az 110 milyar vergi yükü getireceğini savunan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir" dedi

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