İmamoğlu: 'Kanal İstanbul En Az 110 Milyar Vergi Yükü Demek'
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İmamoğlu: 'Kanal İstanbul En Az 110 Milyar Vergi Yükü Demek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin neden yapılmaması gerektiğini 15 başlıkla anlattı.

25.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:47

Büyükşehir Belediye Başkanı , projenin neden yapılmaması gerektiğini 15 başlıkla anlattı. Projenin en az 110 milyar vergi yükü getireceğini savunan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir" dedi



Haber Videosu

: İmamoğlu: 'Kanal İstanbul En Az 110 Milyar Vergi Yükü Demek'
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