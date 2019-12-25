İmamoğlu: Kanal İstanbul demek kentin doğasına ihanet etmek demek

25.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile polemiğe neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, "Kanal İstanbul demek İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek." ifadelerini kullandı.



Projenin şehre büyük zararları olacağını dile getiren İmamoğlu, projenin beraberinde getireceği aşırı yüklemenin kentin su kaynaklarını yok etmekle kalmayacağını, deprem riskini de artıracağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle