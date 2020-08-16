İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez
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İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD Başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur" dedi.

İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez
16.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:36
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD Başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur" dedi.

İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Başkan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Hacıbektaş ilçesinin maneviyatı en yüksek noktalarından birisi olduğunu söyleyerek, "Mevlana ve Hacı Bektaş Veli bu toprakların huzuru, vicdanı, ahlakı, adaleti simgeleyen değerleri. Felsefeleri yüzyıllardır yaşıyor ve değerini yükselterek yaşıyor. Yüzyıllar boyu da yaşayacak. Biraz önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de konuştuk. Burasının hak ettiği en iyi yere kavuşması için teknik işbirliğini en üst seviyede yapmak arzusundayız. Bunu Hacıbektaş Belediyemiz ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burası bir inanç ve aydınlanma merkezi olarak devam edecektir" dedi.

'O DEVİR BİTTİ'İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Tabi ABD Başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur. Yani 750 yıldır burada yaşayan derinlikteki Hacı Bektaş Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır. Bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen anlayışın ferdiyiz. Bu manada içeriden ve dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti."

   


- Nevşehir

Kaynak: DHA

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