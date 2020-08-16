İmamoğlu: "Joe Biden'ı kınıyoruz"
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İmamoğlu: "Joe Biden'ı kınıyoruz"

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ekinlikleri törenine katılmak üzere Nevşehir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamasını kınadıklarını söyledi.

İmamoğlu:
16.08.2020 22:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:11

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ekinlikleri törenine katılmak üzere Nevşehir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamasını kınadıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi ziyareti sırasında gazeteciler açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ABD'nin Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Bize bir kaç yüz yıllık bir ülkenin siyasisi demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada içeriden dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları bu güzel milletimiz gerektiğinde sonucu ortaya koyar. Koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz. Ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiyemiz demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır 83 milyon insanımız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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