İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlemelerin yapıldığı İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlemelerin yapıldığı İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, İstiklal Caddesi İstanbul'un önemli bir simgesi. Burayı İstanbul için çok daha özel, kimlikli bir alan haline getireceğiz dedi.

Düzenleme çalışmalarının yapıldığı İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arkadaşlarımla, yaklaşık 1 yıl öncesinden konuştuğumuz ve başlattığımız imalatları yerinde görüyorum. Bugün de yaptığımız şey şu İstiklal Caddesi, İstanbul'un önemli bir simgesi. İBB'nin yetki alanında. Taksim'den Tünel'e kadar bu sürecin planlanması, etkinlikler ile zenginleşmesi, tarihi tramvay ile beraber zenginleşen bu alanın daha profesyonel bir alana sahip olmasını oluşturmak adına buranın temizliğinden, kimliğinden, halkla ilişkilerine varıncaya kadar tüm ekibimizle bir süreç başlattık. Özellikle oturma gruplarımız çok ilgi gördü. Nefes almak isteyenler, yol boyunca yürüdüklerinde, oturup orada dinlenmesi gereken insanlar var. İstiklal Caddesi çok değerli bir alanımız. Burayı İstanbul için çok daha özel, kimlikli bir alan haline getireceğiz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı