İmamoğlu: "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" -...

İmamoğlu: "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" -...

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu; "Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu; "Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.

Kaynak: AA
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