İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu kurdu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu kurdu. Platform ile birlikte, konutunu riskli gören mülk sahipleri, internet üstünden kentsel dönüşüme başvurabilecek. Deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İBB'nin garantörlüğünde, güven duyacağınız şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım" dedi.

İBB'nin iştirak şirketleri İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), İstanbul İmar A.Ş. ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ)'ın ortaklaşa yürüttüğü proje "İstanbul Yenileniyor Platformu" tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"BU SİSTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BİRLİKTE ÇOK HIZLI YOL ALALIM"

İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyledi. "istanbul yenileniyor.com'a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Onların yetkisinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok. O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; 'Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın' diye gelin, İBB'nin garantörlüğünde, gerçekten güven duyulan iştiraklerimizin süreci yönetiminde ve garantörlüğünde, güven duyacağınız, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. Şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, geliştirdikleri sistemle bundan böyle tüm yenileme başvurularının tek bir merkezde toplanacağını belirterek, "Evini depremde tehdit altında olduğunu düşünen herkes başvuru kriterlerine uyması halinde bu sistemden bizlere ulaşabilecek. Teknolojik altyapısını iştirak şirketimiz BİMTAŞ tarafından hazırlanan 'İstanbul Yenileniyor Platformu' bugün hayata geçiriyoruz. 1999 öncesi yapılan, mülkiyet sorunu olmayan ve aynı parsel üzerinde birden fazla yapının bulunduğu taşınmazların yenilenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sürecimiz, başvuru, teklif ve uzlaşı olarak hayata geçireceğiz. İstanbul'da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes, istanbulyenileniyor.com adresinden kısa süren işlem adımlarıyla başvuru yapabilecek" dedi. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Platform'a başvurabilmek için gereken şartlar var. Bunlar parselin özel mülkiyette yer alması, parselde birden fazla yapı olması ve bu yapıların 1999 yılı öncesinde yapılmış olmasıdır. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, "istanbulyenileniyor.com" adresinde gerekli formu doldurduktan sonra İBB yetkililerinin sunduğu teklifte hak sahipleri arasında 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra KİPTAŞ kontrolünde ihale süreci başlatılacak, tahliye ve yıkım işlemleri yapılacak. Finans ve yüklenici inşaat şirketi KİPTAŞ ve BİMTAŞ denetiminde konutların yapımına başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı