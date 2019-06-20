İmamoğlu: İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz.

İmamoğlu: İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz."açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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