İmamoğlu "İstanbul Senin" uygulamasını tanıttı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum hizmetlerine cep telefonundan erişim sağlayacak "İstanbul Senin Süper Uygulaması"nı tanıttı.

Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir 'Süper Uygulama'. 2 yıla yakın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz 'İstanbul Senin Süper Uygulaması'nı bugünden itibaren 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. 'İstanbul Senin Süper Uygulaması', şehrimizin geleceği için önemli bir başlangıç. 'İstanbul Senin', bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyondur. 'İstanbul Senin', sadece herkesin cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak özgün bir teknoloji" dedi.

TAKSİ MESELESİNE DEĞİNDİ

"İBB DAHİL HİÇBİR KURUM VE KİŞİ, KULLANICI VERİSİNE ERİŞEMEZ"

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunun söyleyen İmamoğlu, "Üstelik 'İstanbul Senin'de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez" bilgisini paylaştı. Ekrem İmamoğlu, uygulama üzerinden yakın gelecekte verilecek hizmetleri de şöyle dile getirdi: "'Kolay Taşın' mini uygulamasıyla, eski adresinizdeki abonelikleri mobil telefonunuzdan sonlandırıp, taşınacağınız adres için yeni aboneliklerinizi kolaylıkla açtırabileceksiniz. Halen ağırlıklı olarak ulaşımda kullandığınız 'İstanbul Kart'ınız, bir alışveriş kartına dönüşecek ve 'İstanbul Senin' ile bu kartınızın dijtal versiyonunu kullanarak alışverişlerinizi de kolayca yapabileceksiniz. Bir süre sonra cüzdan taşımadan, nakit veya kredi kartı taşımadan; otobüste, vapurda, markette, restoranda, kafede veya takside 'İstanbul Senin'e kaydettiğiniz kartlar sayesinde, cep telefonlarınızla ödeyip geçeceksiniz. Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza mobil telefonunuz üzerinden para gönderebileceksiniz. Üstelik de hem kartlarınız hem de cüzdanınız hiç olmadığı kadar güvenli olacak"