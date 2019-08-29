İmamoğlu: İstanbul'da toplu ulaşım 30 Ağustos'tan itibaren 24 saat üzerinden sağlanacak

29.08.2019 01:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'tan itibaren metro ve yoğun otobüs hatları başta olmak üzere İstanbul'da toplu ulaşımın 24 saat üzerinden sağlanacağını açıkladı.



Cem Karaca Kültür Merkezi'nde İBB Metro İstanbul'un düzenlediği 24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve Töreni'nde konuşan İmamoğlu, metronun İstanbul ulaşımı için en önemli unsur olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle