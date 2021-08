İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ

Ekrem İmamoğlu,Bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz.

Ekrem İmamoğlu,

Bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız dedi.

İmamoğlu, KİPTAŞ Loca Mahal Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Anahtar teslimleri öncesinde konuşan İmamoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde ölenleri andı.

İmamoğlu, depremin, Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli gerçeği olduğunun altını çizdi.

ENİLEDİĞİMİZ ÇALIŞMALARLA ŞUNU GÖRÜYORUZ

Olası İstanbul depremine dikkat çeken İmamoğlu, '17 Ağustos'u bütün arkadaşlarım burada andılar, elbette ben de anıyorum. Anıyorum derken o günü üzüntüyle ve büyük bir endişe ile hatırlıyorum. Bir çoğumuz şahit olmuşuzdur o güne. Ben de hem burada İstanbul'da bu sürece derin bir biçimde şahit olmuş bir İstanbul yaşayanı olarak hem de deprem bölgesinde vakit geçirerek oradaki insanların acılarına, oradaki insanların o sorunlu anlarına da şahitlik etmiş birisi olarak bugün üzüntümü dile getiriyorum. Kaybettiğimiz 17 binin üzerinde insanımız olmuştu Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Ağustos'un 22. yıl dönümünde yani biliyoruz ki İstanbul'un büyük depreminin günü saati belli değil, her an olabilir. Böyle bir ortamda Allah bize yardım ediyor, yirmi iki yıl şans verdi bize. ve dua ediyoruz ki bu şans uzun yıllar daha devam etsin. Ama bilim öyle söylemiyor. Bilim her an kapımızda olduğunu da bize hatırlatıyor. Bu anlamda İstanbul'un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil. İstanbul'da biz bina tespit çalışmalarını başlattık. Yapılan tahmin çalışmasında İstanbul'da 50 bin civarında bina, konut demiyorum. 50 bin bina ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı. Ancak bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız dedi

'ACİL BİÇİMDE DEPREM MESELESİ BİRİNCİ SIRAYA ALINMALI

İstanbul'un deprem envanterinin endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, 'Bakın tekrar söylüyorum. Her üç binadan biri ne yazık ki, depreme dayanıksız. Sadece yirmi iki binadan, yirmi iki ilçeden yola çıktığımızda az önce söylediğim, 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tarif edilen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere, ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu çok ağır bir fatura. Sadece 22 ilçede örneğin 131 bin bina bakın bu aynı zamanda yüz binlerce konut anlamına geliyor. Acil bir biçimde bu meselenin deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını hatta ve hatta önemli ve çok önemli bir parçası olan özel sektörü de bu sürecin içinde iyi tanımlamazsak buna çözüm olma şansımız mümkündür gözükmüyor. Biz bu işte ortak hareket etmek zorundayız ve bu işle ilgili bakanlık, büyükşehir belediyesi ilçe belediyesi de yetmiyor, bütün yapıları içine katan bir merkezde bu süreci toplamalı bir seferberlik ilan etmeli ve herkesin elini taşın altına koymasını sağlamalıyız diye konuştu.

İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle 2017'de başlattığı 'Loca Mahal projesinde konut ve dükkan sahibi olanları tebrik ederek, 'Bu arazide bin 262 konut, 77 ticari birim var, 21 bloktan oluşan, bin 580 araçlı kapalı otoparkı olan, gerçekten içinde sosyal imkanları, geniş bir sitenin hazırlanması ve sunulması da çok değerli. Bugün başlayacak program kapsamında 690 konutu ve 64 dükkanı hak sahiplerine dağıtmaya başlıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı