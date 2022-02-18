İMAMOĞLU: İSKİ, MALİYETİ ALTINDA BİR SU TEMİNİ YAPAMAZ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İski'ye zam teklifinin reddedilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki İSKOM'da ( İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi) gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, 'Tabiri caizse İski, hayatın damarı gibi, insan vücudunun bir damarı gibi' İstanbul için bunu ifade ediyor. Çünkü, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyu yönetiyoruz İSKİ kurumunda. İSKİ, kadim bir kurum" dedi.

"'ELBETTE. YAPARIZ. HEP BERABER ÇALIŞALIM' DEDİLER"

'Ama bugün, İstanbul'umuza karşı oynanan gerçekten kötülük dolu bir oyununu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım" diyen İmamoğlu, '2 yıldır İSKİ konusunda, hiç mevzuya dahil olmadan, sabırla, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak ve bu görüşmeleri yaparken de bütünüyle, İSKİ'nin bütün hesaplarını, yöneticilerimiz marifetiyle, siyasi parti ayırımı yapmaksızın hem Meclis komisyonlarına hem Meclis'teki grup başkanvekillerine, İSKİ'nin hassas durumunu, İBB'deki bütün bu siyasi paydaşlara hem ben hem genel müdürümüz hem diğer yöneticilerimiz büyük bir gayretle paylaştık" diye konuştu. Kasım ayında, İSKİ için yapılan 10 milyar 300 milyon liralık bütçenin, 14 milyar 900 milyon liraya çıktığını belirten İmamoğlu, bu kapsamda grup başkanvekillerine, 'Gelin, İstanbul'a bir fiyat tarifesi koyalım. Bu fiyat tarifesiyle, kesintisiz İstanbul'un suyunu tedarik edelim diye, kendim samimi bir şekilde aktardım. Karşımda da üç samimi insanın yüzünü gördüm. 'Elbette. Yaparız. Hep beraber çalışalım' dediler. ve ben, bunu güvence olarak hissettim. Ondan sonra da arkadaşlarımla bu diyalog sürecini başlattık" şeklinde konuştu,

"BİZ, SONUCU KONUŞUYORUZ"

İmamoğlu, '3 yılda, sadece doğalgazdaki artış yüzde 102. Yani, İSKİ'nin konuştuğu maliyetler bir sonuç, sebep değil. Elektrik, yüzde 283. ve İSKİ için elektrik o kadar önemli ki, neredeyse İSKİ'nin giderinin yüzde 25'i elektrik. Arkadaşlarımın tahminine göre, şu andaki elektrik tarifesine göre, 2022'deki elektrik faturası 3 milyar lirayı aşacak. Bu kadar basit. Hiç öteye, beriye zıplamaya gerek yok. Elektriğe zammı ben mi yaptım' Ben yapmadım. Sonuç. Biz, sonucu konuşuyoruz. Sebebi başka yer, biz değiliz. Mazot, yüzde 135. Avrasya Tüneli; diyeceksiniz ki, 'Ne alakası var" İSKİ zam yapmasın ama Avrasya Tüneli yapsın. Basit. Yüzde 127. Türkiye'nin yüz yüze kaldığı bir maliyet tablosunu sizlerle paylaşıyorum. Geçen yıl, dolar 7,5 liraydı. Bugün 13,5 lira. İstanbul'un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle geliyor ve muazzam bir zamla karşı karşıyayız orada. Bazı kalemlerde yüzde üç 300." dedi. Söz konu Su kimyasallardan ve maliyetlerinden örnekler veren İmamoğlu, 'Sonuçta, sadece 1 yılda, İstanbul'umuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri, yüzde 120 artmış. Kaçınılmaz olarak, bu durum üzerine İSKİ Genel Kurulu'na, yeni bir su tarifesi getirdik. Getirmek zorundayız. Ne dedik' '10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani yine suyu iktisatlı kullanan ya da dar gelirli olan vatandaşlarımız biraz daha az etkilensin diye, artış yüzde 50 olsun? dedik. Bakın, maliyetimiz 2021'den 2022'ye yüzde 120, ama biz diyoruz ki, 'Yüzde 50 olsun.' Yeni bir fiyat tarifesi düzenlerken bir kısım eksi bütçeyi de göze alıyoruz. Bakın bu da suç. Niye suç olduğunu bahsedeceğim. Niye? Vatandaşımızın yanında da olma çabamız var İSKİ kurumu olarak. 11 ile 20 metreküp kullananlar için ise, yeni tarifedeki artış, yüzde 69 olsun dedik. Daha üst seviyede kullananlar, yani aşırı su tüketenler için de bu artış yüzde 80 olsun dedik" bilgilerini paylaştı.

'AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NE TANE TANE ANLATTIM"

'Bu yeni fiyat tarifesine neden ihtiyaç olduğunu, İSKİ'ni tüm gelir ve gider kalemleriyle beraber, bütün yetkili arkadaşlarım hem Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütçe komisyonuna, hukuk komisyonuna ve de AK Parti Grup Başkanvekili'ne tane tane, en küçük çocuğumuzun anlayacağı kadar sadelikte anlattık. Yani neyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor" diyen İmamoğlu, 'Çıkıyor arkadaş, 'Ya yüzde 90, yüzde 179, yüzde 180 zam teklifi' diyor. Utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Üzülüyorum bu arkadaşların sözlerinden. Bunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekili. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Matematik var. Anlayamayabilir bu dediğimi arkadaş ama; artış rakamını, bir önceki fiyata böldüğünüzde zammın oranını bulursunuz. Matematikte en temel kuraldır. Şu an zannediyorum ilkokul ikinci veya üçüncü sınıfta bu öğretiliyor. Bu arkadaş, yüzde 179'u nereden bulur, hangi akılla bulur, hangi eğitimle bulur; anlamış değilim. Dolayısıyla, bütün bunlar yalan. Doğru değil" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, 'İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var: Yaptığınız suçtur. Çünkü yasaya göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 23'ncü maddesine göre; İSKİ, maliyeti altında bir su temini yapamaz. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı, bu karara oy veren, yani bizim teklifimize revize bütçeye ret oyu veren, yeni fiyat tarifesine ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bu konuda, mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. İnanın çok ısa vadede olacak bu iş. Şimdi siz düşünün" dedi.

SORULARI YANITLADI

İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su indirimi istediğinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Dün, Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben, çok üzüntü duyuyorum. 'İstanbul sevdam' diyorsanız Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'u böyle sevmek olmaz. 'Efendim, bizim belediyeler, sizin belediyeler.' Böyle bir kavram zaten olmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na her belediye aittir. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cumhurbaşkanı olduğu gibi... Birinci tarif zaten yanlış, devam eden tariflere baktığımızda, İSKİ'ye yapılan bu zulmün, oradan da bilinerek, hala İSKİ genel kurulundan bir gün sonra bir toplantıda KDV üzerinden politika yapılıp, İstanbul'a zulmetmenin işaretinin oradan verildiği şüphesi ne yazık ki bizim kafamızda büyük soru işareti doğurmakta. Üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin Cumhurbaşkanı 2019 seçimlerinden sonra arzum şu idi. Bu şehre hizmet eden belediye başkanı ile sıkı diyalog, istişare, bir arada düşünce üretme, kentin fayda göreceği konularda iş birliği yapma prensibine uygun bir diyalog zemini. Kaldı ki geçmişte en yoğun eleştirileri kendileri; kendilerinin döneminde bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başbakanlarına veya birçok yetki ve mevki sahibi insanlarıyla nasıl bir araya geldikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin arşivlerinde mevcut" dedi.

"EN GÜÇLÜ DEĞİŞİMİ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

6 partinin toplantısının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinin en kıymetli fotoğraf olarak değerlendiririm. İkincisi rahmetli Erbakan'ın anma töreni konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak Saadet Partisine, o konudaki ilgili vakıflara, bütün derneklere yoğun bir destek vererek en saygın bir biçimde anılmasına bir ortam hazırlıyoruz. Şöyle ifade edeyim; Türkiye'nin gelecekte az önce yaşadığımız tek bir ağızdan tek bir kişinin; hangi kurulda olursa olsun ama İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ama bilmem ne grubunda; ama bilmem nerede değil; ortak aklın, demokrasinin, daha güçlü bir parlamenter sistemin var olduğu bir gelecek için elbette ki yanındanız. Biz, halkımızla beraber bu süreci destekleyip işte az önce yaşadığımız bütün olayların yaşanmaması için inşallah hep birlikte en güçlü değişimi önümüzdeki seçimde yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.