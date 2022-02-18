İmamoğlu: İSKİ, maliyeti altında bir su temini yapamaz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İski'ye zam teklifinin reddedilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki İSKOM'da ( İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi) gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, "Tabiri caizse İski, hayatın damarı gibi, insan vücudunun bir damarı gibi… İstanbul için bunu ifade ediyor. Çünkü, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyu yönetiyoruz İSKİ kurumunda. İSKİ, kadim bir kurum" dedi.

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"Ama bugün, İstanbul'umuza karşı oynanan gerçekten kötülük dolu bir oyununu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım" diyen İmamoğlu, "2 yıldır İSKİ konusunda, hiç mevzuya dahil olmadan, sabırla, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak ve bu görüşmeleri yaparken de bütünüyle, İSKİ'nin bütün hesaplarını, yöneticilerimiz marifetiyle, siyasi parti ayırımı yapmaksızın hem Meclis komisyonlarına hem Meclis'teki grup başkanvekillerine, İSKİ'nin hassas durumunu, İBB'deki bütün bu siyasi paydaşlara hem ben hem genel müdürümüz hem diğer yöneticilerimiz büyük bir gayretle paylaştık" diye konuştu. Kasım ayında, İSKİ için yapılan 10 milyar 300 milyon liralık bütçenin, 14 milyar 900 milyon liraya çıktığını belirten İmamoğlu, bu kapsamda grup başkanvekillerine, "Gelin, İstanbul'a bir fiyat tarifesi koyalım. Bu fiyat tarifesiyle, kesintisiz İstanbul'un suyunu tedarik edelim diye, kendim samimi bir şekilde aktardım. Karşımda da üç samimi insanın yüzünü gördüm. 'Elbette. Yaparız. Hep beraber çalışalım' dediler. ve ben, bunu güvence olarak hissettim. Ondan sonra da arkadaşlarımla bu diyalog sürecini başlattık" şeklinde konuştu,

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