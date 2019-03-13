Haber-Kamera Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. İmamoğlu, burada kendisine gelen soruları tek tek cevapladı. İmamoğlu, 'İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE HİZMET ETMENİZ GEREKİYOR

Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, İstanbul'un çok genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizelim. İstanbul dünyadaki en büyük çocuk kentlerinden birisi. Sadece 9 yaşına kadar 2 milyon 300 bin çocuk yaşıyor ve bu sayılar gerçekten büyük sayılar, hepimizin dikkatini çekmesi gerekiyor. 4 yaşına kadar 1 milyon 400 bin çocuk. 18 yaşına kadar bu kentte 5 milyon insan yaşıyor, müthiş bir sayı. Bu kentin en önemli nüfus hacmi, çocuklarda, gençlerde. 30 yaş altına hizmet etmeniz gerekiyor. Üniversite gençliğine hizmet etmeniz gerekiyor. Keşke imkan olsa da gençliğin, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı olan gençliğin tamamına ulaşabilsek. Bu manada kopuk bir siyasi mekanizma var. Gençlerle bir arada olmayı başarabilen bir mekanizma yok dedi.

Ziyaretleri kapsamında herkesin oyunu istediğini anlatan İmamoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımdan da oy istedim. Şaka değil gerçek, vermeyeceğini bile bile belli olmaz oy atarken Allah ile kul arasında oy bile atabilir bana diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASINI KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ

İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'İstanbul'un siluetinin düzelmesine büyükşehir belediye binasının yıkılmasından başlanması gerekiyor şeklinde açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan İmamoğlu, 'O şehre ruhunu katan Fatih'i, yarımadayı dünyanın gözünün önüne nasıl vitrin gibi koyabiliriz şeklinde çalışmalarımızı yapacağız. Bina konusunda İlber Hoca ile ilk gözlemim aynı değil. O bina ile ilgili bizim bir çalışmamız var. Halkla iç içe olması açısından, belediye başkanlığı ve meclisi orada bırakmak kaydıyla, o binayı Türkiye'nin en donanımlı kütüphane binası haline getirme hedefimiz var, böyle bir proje açıkladık dedi.

'GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TÜRKİYE GERİDE KALDI

Geri dönüşüm konusundaki bir soru üzerine İmamoğlu, 'Geri dönüşüm konusu, gerçekten İstanbul çok geride kaldı. İstanbul hatta Türkiye bu anlamda çok gerideyiz. Hepiniz bu konuda bir vatandaş olarak bile düşünmek zorundayız. Çünkü biz bağımlı ülkeyiz. Önce petrol olmak üzere enerji kaynağı açısından dünyada en bağımlı ülkelerden bir tanesiyiz. Bu kadar dışa bağımlı bir ülkenin geri dönüşüme dönük zayıf kalması çarpıcı. Burada yerel yönetimlerin eksikliği yanı sıra eğitim eksikliği de söz konusu. Atık yönetimi evde başlıyor. Ben yurtdışında da 7-8 belediyenin atık merkezlerini ziyaret ettim, insanlar kendi atıklarını getiriyor ve para ödüyor. Bu bilinç meselesi, çok geriden geliyoruz ve çok acı milyarlarca liramız ve dolarımız heba olup gidiyor. İstanbul'da birçok konuda seferberliğe ihtiyaç var, eğitim, geri dönüşüm gibi. Bu sadece belediyenin yapacağı yatırımlarla düzeleceğini bir mesele değil. Toplumsal bir mesele, alışkanlıkları belirli yaştan sonra değiştiremiyorsunuz. İlkokul, anaokulu ve üniversitelerin de önceliği olacak. Dediğiniz gibi enerjiye dönüşümle ilgili çalışmalar var İstanbul'da ama gerçekten devede kulak hiçbir şey ifade etmiyor şeklinde konuştu.

'1 NİSAN'DA BİZ SEÇİLMEZSEK, BÖYLE GİDERSE İBB SIKINTIDA KALACAK

İmamoğlu, 'Kamu finansı değerli bir iştir. Bugün üretmemizin, fakirleşmemizin, yoksullaşmamızın, üretmeyen bir topluma dönüşmemizin ve sonucunda insanların yoksullukla uğraşıyor olması, bizim de birinci madde olarak 2019 dünyasında İstanbul'da birinci madde olarak yoksullukla mücadeleyi açıklamamızın sebebinden birisidir. Şeffaflığın ve kamu bütçesinin yönetiminin kabiliyetli bir şekilde yürütülmemesi. O bakımdan önemli bir maddedir, bu konuyla ilgili çok hızlı davranacağız. İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA