İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK (1)
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İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK (1)

26.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:01
İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını  protesto eden grup arasında tartışma çıktı. İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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