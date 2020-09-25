İmamoğlu ile İBB'nin projesine karşı çıkan taksiciler kameralar önünde tartıştı
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İmamoğlu ile İBB'nin projesine karşı çıkan taksiciler kameralar önünde tartıştı

25.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29
İmamoğlu ile İBB'nin projesine karşı çıkan taksiciler kameralar önünde tartıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısı öncesinde taksi temsilcileri ile bir araya geldi geldi. Gergin geçen görüşmede İmamoğlu, taksi temsilcisinin sesini yükselterek konuşması üzerine "Sesinizi yükseltmeyin" diyerek çıkıştı.

İstanbul'da yıllardır taksi plakası verilemezken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında "yeni taksi plakası projesi" konusunda tartışma yaşandı. İmamoğlu, görüşme sırasında taksicilerden birinin sesini yükseltmesi üzerine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısı öncesinde taksi temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede İBB'nin kiralamayı düşündüğü 6 bin taksi konusunda polemik yaşandı. İBB'nin yeni taksi plakası kiralamasına karşı çıkan bir grup taksici ile İmamoğlu arasında şu diyalog gerçekleşti:

İmamoğlu: Uber diye bir muhatabımız yok. İstanbul'un taksisi. Merak etmeyin biz adaleti koruruz.

Taksici: Başkanım neden kiralama yoluna gidiyorsunuz?

İmamoğlu: Niye satacağım sana? Mecbur muyum, mecbur muyum sana satmaya, sana plaka satmaya mecbur muyum?

Taksici: Neden kiralama yoluna gidiyorsunuz?

İmamoğlu: Hizmet kalitesini kontrol edeceğim. Benim vatandaşım...

Taksici: Belediye İETT'yi kontrol edemiyor.

İmamoğlu: Sesinizi yükseltmeyin, sesinizi yükseltmeyin!

Taksici: Yok ben böyle konuşuyorum.

İmamoğlu: 6 bin tane otobüsü ben böyle tek kalemde yönetmek için karar aldırttım Meclis'e. Bir otobüs bir yerde 70 bin lira kazanacak, öbür otobüs açlıktan ölecek, tek standarda getirdik hepsini, kiraladık personeli de... Bize ait kiramızı ödeyeceğiz otobüs sahibine, hepsi de bizi alkışladı. Bak biz otobüslere tek bir regülasyon oluşturduk. Öyle bağıran çağıran bilmem kimse yok, biz bütün sorumluluğu üstümüze aldık otobüslerde. Nasıl idare edemiyor muşuz otobüsü? Tam aksine idare edecek sistemi kurduk biz. Son çıkan Meclis kararı öyle.

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