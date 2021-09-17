İMAMOĞLU İLE AB BÜYÜKELÇİSİ 'AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA YÜRÜDÜ

Kubilay ÖZEY/- İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı İmamoğlu, Avrupa Birliği'nin bir girişimi olarak her yıl düzenlenen ve bu yılki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Gülhane Parkı'na yürüdü. Meyer-Landrut ile Sultanahmet Meydanı'nda buluşan İmamoğlu, İstanbul'u kısaca tanıttı. Büyükelçiye tarihi ve turistik yapılar ile ilgili rehberlik yapan İmamoğlu, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bir konuşma yaptı. Konuşmalarının ardından İmamoğlu ve Meyer-Landrut, İBB'nin bisikletli zabıta birlikleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYAYI MİRAS BIRAKMALIYIZ"

İmamoğlu, iklim değişikliğinin küresel anlamda bir sorun olduğuna dikkat çekerek "Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini her geçen yıl daha da artarak gözlemliyoruz. Başta metropoller olmak üzere, tüm kentlerin çevre politikalarını bu gerçeğin ışığında tekrar ele alması, geleceği bu doğrultuda yeniden planlaması gerekiyor. İstanbul olarak bu konuyu, uluslararası ilişkilerin öncelikli gündem maddeleri arasında ele almaktayız. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyayı ancak böyle miras bırakabiliriz. Karbon salınımını artıran en önemli unsurlardan biri, ulaşım. Daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak, geleceğimizi güvenceye almak adına çok önemli bir adım olacaktır" dedi.

"KARBON NÖTR BİR İSTANBUL'U HEP BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ"

"2050 BELGESİ İKLİMİMİZİ KORUMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİR BELGE"

Etkinliğin temasının, 'Hareket et ve sağlıklı kal' olduğunu açıklayan Büyükelçi Meyer-Landrut, "Ulaşımın karbon salınımlarına ciddi bir katkısı var. Bu alandaki gidişatı çevremizi de koruyacak şekilde geri döndürmemiz ve salınımları azaltmamız gerekiyor. İmamoğlu'nun 2020 Belgesi'ni imzalaması bir cesaret örneği. Bu belge, İstanbul'u 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen ve iklimimizi korumak için gerekli olan bir belge. Bunun yararı çocuklarımıza ve torunlarımıza olacak. AB ve AB Türkiye Delegasyonu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı geliştirilmesi alanında çok iyi bir iş birliğimiz ve isteğimiz söz konusu" ifadesini kullandı.