İmamoğlu İbb Çalışanlarıyla Buluştu: Maaşını Alıp Hizmet Etmeyenler İstifasını Versin Gitsin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, personeline seslendi: "Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla buluştu.
Çalışanlara hitaben bir konuşma yapan İmamoğlu "Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com