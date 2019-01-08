İmamoğlu: Herkese Eşit Mesafede Olacağız

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Şişli'de hizmete giren Mehmet Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışında yaptığı konuşmada,"Herkese eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum" dedi.

Şişli'de yapımı tamamlanan Mehmet Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Açılışa CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri, Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

"GELECEĞE DÖNÜK HEDEF KOYARKEN EN ÖNEMLİ UNSURUN ÇOCUKLARIMIZ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açılışta konuştu. İmamoğlu, "Bugün kreş açılışında buluşuyoruz. Ben bu çarpıcı rakamı her yerde paylaşacağım. 0-4 yaş arası yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğumuzun olduğunu unutmayalım. Bu çocukların ne kadarı okul öncesi eğitim alıyor? 180 bin civarında. Yani aslında 1 milyon çocuğumuzu biz hayata hazırlayamıyoruz. Sebebi tabi ki ekonomik imkansızlıklar. 1 milyona yakın çocuğun 700, 800 bini gerçekten dar gelirli. Böyle bir kente hazırlanan çocuk dünyasının inanın gelecekte bu topluma vereceği zararı ya da yetiştirdik diye düşündüğümüz o küçücük evlatlarımızın gelecekte ne olduğunu bilmemek kadar kötü bir durum olamaz. Onun için biz aydınlık gelecek ya da geleceğe dönük hedef koyarken aslında en önemli unsurun bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız olduğunu unutmamalıyız" dedi.

"İNSANLARIN HUZURUNU DERİNDEN ETKİLEYEN UNSURLAR ÖZEL İLGİ ALANLARIMIZ OLACAK"

Ekrem İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Çok büyük projeleri konuşa konuşa küçük diye görülen ama toplumun ana sorunlarını unuttuğumuz bir İstanbul'dayız. Bu küçük diye görülen ama hayatı derinden etkileyen insanların huzurunu, mutluluğunu derinden etkileyen unsurlar özel ilgi alanlarımız olacak. Birileri başka şeyleri düşünebilir ama biz bu kentin en fazla 1 milyon 170 bin çocuğunu düşüneceğiz. Biz kentin yaşayanlarına ve kentin geçmişten bu güne hizmet verenlerine vefayı göstermeyi sorumluluk edineceğiz. Herkese bu anlamda eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum."

KAFTANCIOĞLU: HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "Sosyal demokrat belediyecilik diyoruz. İnsanca ve hakça yaşam diyoruz. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşile baktığında Dolar'ı değil doğayı gören binaya baktığında rantı değil çocuklarımızın, kadınlarımızın geleceği için mücadele eden ve birbirimizin gözüne baktığımızda kardeşliği gören bir anlayış için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İNÖNÜ: ADAY GÖSTERİLİRSEM ONA GÖRE ÇALIŞMALARIMI DEVAM ETTİRECEĞİM

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir başkan olacağına inandığını belirterek, "Bence doğru bir tercih. Bu konuma gelmesi kendi başarıdır" diye konuştu. Şişli Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan İnönü, "Ben işime devam ediyorum. Özellikle aday olmam ile ilgili ilave bir çalışmam yok. Bu bir takdir meselesidir. Ben partimin aday adayıyım. Aday gösterilirsem ona göre çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben daha ziyade gösterişi olmayan, sosyal içeriği fazla olan yatırımlara yöneliyorum. Bu güne kadar da öyle yaptım. Her mahalleye, kreş bilim evi… Sayılarını arttırmamız lazım" dedi

Konuşmaların ardından kreşin açılışı yapıldı. İmamoğlu kreşte bulunan küçük çocuklarla yakından ilgilendi.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış için toplananlar

-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Hayri İnönü'nün konuşması

-İmamoğlu'nun kreşi gezmesi

-Çocuklar ile konuşması

-Çocuklar ile fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA