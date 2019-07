İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (3)

İMAMOĞLU'NA SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK ÖDÜLÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış Dostluk Festivali'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan İmamoğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasette kullandığı sevgi dili, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımı nedeniyle festival jürisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na festival boyunca geleneksel olarak her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verilmesine karar verildiğini söyledi. Başkan Posbıyık daha sonra ödülünü Ekrem İmamoğlu'na verdi.

'BU GÜZEL DİLDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Ödülünü havaya kaldırarak halkı selamlayan İmamoğlu, İstanbul'a aday olduğunda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve konuşmak için söz verdiğini söyledi. İnsanların, hemşerilerinin duygularını hissederek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını ifade eden İmamoğlu, "Tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Göreceksiniz Ereğli şait ki bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim, doğrulardan vazgeçmeyeceğim. Haktan hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmek 16 milyonluk bir kente hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum ve bunu başarmanın İstanbul'u ayağa kaldırmanın aynı zamanda Türkiye'nin motivasyonu olduğunu biliyorum. İstanbul insanlarının o güzel toplumun her yönüyle mutlu olmasının Türkiye'yi de motive ettiğini biliyorum. Böyle çalışacağım ve göreceksiniz başaracağız." dedi.

'LİYAKATLA VE ADALETLE BU ŞEHRİ YÖNETMELİYİZ'

Ereğli halkının verdiği ödülün kendisini için çok büyük anlam taşıdığını söyleyen İmamoğlu, karşılığını İstanbul'da yapacağı hizmetlerle vereceğini söyledi. Büyük işler başarmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle dedi:

"Çünkü dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Özellikle gençler için bu ülkeyi ve bu güzel şehirleri başta İstanbul'u umut haline getirmek zorundayız. Gençler hayallerine bu şehirlerde güzel ülkemizde gerçekleştirmeliler. Onlara eğitimde fırsat eşitliği vermeliyiz. İş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatla, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimizin bu şehirlerle ilgili en ufak tereddüt bırakmamalıyız. Tüm Ereğli'nin huzurunda söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını İstanbul'da hizmet ederken vermeyi hepiniz huzurunda söz veriyorum. Hatamız olabilir ama hep başarıya koşmak için söz veriyorum. Adil bir yönetici, bu ülkeye layık bir yönetici bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğimize, insanların bu ülkede dostça kardeşçe barış içinde yaşamaya her zaman eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir belediye başkanı olacağım söz veriyorum."

Ekrem İmamoğlu, ödülün ardından bir süre halkı selamladıktan sonra Ereğli'den ayrıldı.

Kaynak: DHA