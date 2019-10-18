İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız

18.10.2019 21:57

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleyi, Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne vermesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.



Söz konusu ihaleye İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle