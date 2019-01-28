İmamoğlu, Gaziosmanpaşalı Romanlarla Bir Araya Geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını Gaziosmanpaşa'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıgöl Mahallesi'nde bulunan Roman Derneğini ziyaret etti. Dernekte Romanlarla sohbet eden İmamoğlu, bölgede ikamet eden Romanların sorunlarını dinledi. Dernek ziyaretinin ardından mahallede tura çıkan İmamoğlu, Roman vatandaşlarla seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Biz sosyal konut üreteceğiz orada yaşayabilirsiniz"

Sarıgöl Mahallesi'ndeki Roman Derneğinde açıklamalarda bulunan CHP'li Başkan adayı İmamoğlu, "İstanbul'un neresinde olursa olsun Roman vatandaşlarımızın ama tapulu mülkü, oturuyorsa işgalci de olabilir. Yok sayarak, bu arkadaşlarımızın çözümünü bulamayız. Biz sosyal konut üreteceğiz orada yaşayabilirsiniz. Sen 30 katlı evde oturamazsın ki zaten, bende oturamam, hayatımız ona uygun değil. Biz burada kentsel dönüşümle ilgili, sosyal konut üreteceğiz, uygun ücretle insanlara ev verebilmenin mutlak yolunu bulacağız. İnsanlarımız yerinde dönüşümüne tabi tutulup, yine yerinde yaşamaları sağlanacak. Sizi yerinizden etmeyeceğiz" dedi.

"Roman her çocuğun üniversite bitirmesini sağlamalıyız"

Roman çocukların eğitiminin önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Sizin çocuklarınızı biz iyi yetiştirmeliyiz. Artık roman kardeşlerimizin her çocuğunun üniversite bitirmesini sağlamalıyız. Göreve gelir gelmez bütün Roman kardeşlerimizin üniversite mezunlarını işe aldım. Kadınlarını işe aldım, sonra diğer arkadaşlardan alabildiğim kadar işe aldım. Belki 200 civarında çalışanımız var. Çok marifetli insanlar, çalışkan insanlar" diye konuştu.

Daha sonra mahalle sakinlerini ziyaret eden İmamoğlu, bazı vatandaşların evlerine misafir oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA