İmamoğlu Gaziantep'te
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İmamoğlu Gaziantep'te

İmamoğlu Gaziantep'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Partisinin düzenlediği CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayına katılmak için Gaziantep'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' kentteki vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı tek tek ziyaret etti.

Partisinin düzenlediği CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayına katılmak için Gaziantep'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' kentteki vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı tek tek ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 18-20 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent sakinleri ile buluştu. Çalıştay öncesinde halkı ve esnafı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na ilgi yoğun gösterdi.

Kent gezisi için Balıklı meydanına gelen İmamoğlu, halkın ve esnafın ilgisinden dolayı planladığı yürüyüşü gerçekleştiremedi. Parti otobüsüyle gezisini sürdüren İmamoğlu, otobüsle Gazianteplileri selamladı.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı ile Almacı Pazarı'nda Gazianteplilere teşekkür eden İmamoğlu, otobüsle çalıştayın düzenleneceği otele geçti. - GAZİANTEP

İmamoğlu Gaziantep'te
İmamoğlu Gaziantep'te
İmamoğlu Gaziantep'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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