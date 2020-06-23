İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI
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İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI
23.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:33

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu. İmamoğlu, "Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah" dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Kaynak: DHA

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