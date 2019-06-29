İmamoğlu: Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak
İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir.
İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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