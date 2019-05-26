İmamoğlu, Esenler'de ramazan stantlarını ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de vatandaşlarla buluştu.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de vatandaşlarla buluştu.
İmamoğlu, Esenler Meydanı'nda ramazan dolayısıyla kurulan stantları ziyaret etti.
Bu arada, meydandaki AK Parti ve CHP'li gruplar arasında gerilim yaşandı. Daha sonra polis iki grup arasında güvenlik şeridi oluşturdu.
Kaynak: AA
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