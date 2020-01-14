İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil
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İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

14.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:00

Büyükşehir Belediye Başkanı , 'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söyledi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil
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