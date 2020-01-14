İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil
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İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB’ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söyledi.

14.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:55
İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , 'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söyledi.


"Kitabın yasaklı olup olmayacağına mahkeme karar verir" diyen İmamoğlu şöyle konuştu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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