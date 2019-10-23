İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt

23.10.2019 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sirkeci ve Hardarpaşa garlarıyla ilgili ihaleden alınması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı itirazlara Pazartesi Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti. İmamoğlu, Salı günü Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları hakkında basın toplantısı düzenledi