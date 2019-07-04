İmamoğlu'dan Taksim projesi açıklaması: Yarışma ile vatandaşlar sürece dahil olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'nın yeniden yapılandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hayata geçirilecek projelerin yarışma usulü belirlenebileceğini söyledi.

HalkTV kanalındaki bir programa katılan İmamoğlu, İstanbul ile ilgili projelerini anlattı. Saraçhane'de, Türkiye'nin en nitelikli kütüphanesini yapmayı vadeden İBB Başkanı, 6 yıl önce Gezi protestolarına sahne olan Taksim Meydanı ile ilgili de konuştu. Euronews.com'da Görüntüle