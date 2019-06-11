İmamoğlu'dan 16 Haziran açıklaması: Bana soruları yollamasalar da olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile 16 Haziran'da gerçekleştirecekleri münazara hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV ve Star TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ekrem İmamoğlu, pazar günü yapılacak programın öncesinde Binali Yıldırım'ın soruların görüşülmesini talep ettiğini söyleyerek, "Şahsen bana soruları yollamasalar da olur." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle