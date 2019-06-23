İmamoğlu daha fazla oy aldığı ilçe sayısını ikiye katladı: 39 ilçeden 30'unda İmamoğlu önde

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,03'ünü alan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Seçimde 39 ilçenin 30'unda İmamoğlu, Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Binali Yıldırım'dan daha fazla oy aldı. Yıldırım ise sadece 9 ilçede İmamoğlu'ndan daha fazla oy almayı başardı. İmamoğlu 31 Mart'ta 16 ilçede daha fazla oy alırken 23 Haziran'da bu sayı 30'a çıktı.

İmamoğlu en fazla farkı Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de yaptı

İmamoğlu'nun seçimi önde tamamladığı ilçeler içinde rakibine en fazla oy farkı attığı yerler, Beşiktaş (yüzde 67,96), Kadıköy (yüzde 64,11) ve Bakırköy (yüzde 59,09) oldu. Bu ilçeler aynı zamanda İmamoğlu'nun en fazla oy aldığı ilçeler oldu. CHP adayı Beşiktaş'ta oyların yüzde 83,71'ini, Kadıköy'de yüzde 81,71 ve Bakırköy'de yüzde 79,25'ini aldı. Euronews.com'da Görüntüle