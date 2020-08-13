İmamoğlu: "cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına muazzam bir hikaye yazmalıyız" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlçe Belediye Başkanı olarak başlattığı "Beylikdüzü Klasik" konserlerinin 6'ıncısına, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Beylikdüzü Klasik" konserini izledi. 10-12-15 Ağustos tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen konserler, Covid-19 pandemisinde cephenin en önünde savaşan sağlık çalışanlarına adandı.

İlçe Belediye Başkanı olarak başlattığı konser etkinliğine bu sefer Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılan Ekrem İmamoğlu'nu müzikseverler coşku ile karşıladı. İmamoğlu'na ev sahibi olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşlik etti.

-DÜNYANIN EN KRİTİK DÖNEMİNDE YAŞAM SÜRÜYORUZ-

Konser sonrasında sanatçılara plaket ve çiçek veren İmamoğlu, müzikseverlere de hitap etti. Pandemi sürecine gönderme yaparak, "Sanatı özellikle bugünlerde daha iyi hissetmek lazım" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Belki de dünyanın en kritik dönemi içerisinde yaşam sürüyoruz. Dolayısıyla hepimizin olağanüstü sorumlulukları var. Ben sorumluluğa bir kavram daha yüklememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

-SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK-

Cumhuriyet'in ilk yüzyılının tamamlamak üzere olduğunu belirten İmamoğlu, "Bizim bir sorumluluğumuz daha var" diyerek konuşmasını şöyle bitirdi:

"İkinci yüzyıla dair büyük bir hikaye yazmamız lazım. Bunun içinde kültür sanat, yaşam, eğitim, üretim, bilim ve teknoloji var. O bakımdan sorumluluğu büyük olan bir kitleyiz. Çok çalışmalıyız, üretmeliyiz ve ikinci yüzyıla muazzam bir Cumhuriyet hikayesi yazmalıyız ki kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu o ışığı çok daha büyük yerlere taşıyalım. Bu manada sanatın da çok büyük kıymeti var. Benim için sanat ve müzik; en darda olduğum anda umut ve heyecandır. Bunun için hayatınızdan sanatı hiçbir zaman eksik etmeyin. Beylikdüzü bunu yaşıyor. Umarım tüm İstanbul ve Türkiye bunu yaşayacak. Hepinizi seviyorum. Çünkü ben burada yaşıyorum. Sizin sıcaklığınızı ve enerjinizi görevimin her anında yaşıyorum. Bugün ben de burada sanatçılarımızın sayesinde yarın daha bir güçlü kalkacağım. Bundan şüphe duymuyorum."

MEHMET MURAT ÇALIK: "KONSERLERİMİZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADADIK"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da müziğin, insanlar üzerindeki iyileştirici yanının bilim insanları tarafından kanıtlanmış olduğunu kaydederek, "Bu yıl "Beylikdüzü Müzik"in 6.sını sağlık çalışanlarına adadık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak ve kişisel hijyenimize dikkat ederek İstanbulumuza umut olan sahnemizde etkinliği düzenliyoruz. Vatandaşımızın Yaşam Vadisinden İstanbul'a ve Beylükdüzü'ne nefes olmak gibi bir iddiamız vardı zaten.Bu etkinliğimizin pandemi sürecinde hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

-GALA 15 AĞUSTOS'TA-

Beylikdüzü Müzik'in 2.konseri "Mozart Yüzyıllardır Taze" olarak düzenlendi.Solist olarak kemancı Yiğit Karataş'ın sahne aldığı konseri şef Murat Cem Orhan yönetti. Avrasya Oda Orkestrası, Mozart'ın 3 numaralı keman konçertosunu ve 41. Senfonisi'ni seslendirdi.

Beylikdüzü Müzik'in 3. ve son konseri ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Opera Trio, opera dünyasının en sevilen arya ve düetlerini seslendirecek. Soprano Dilruba Akgün, Tenor Caner Akın ve bariton Caner Akgün'ünden oluşan Opera Trio topluluğuna yine şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Kaynak: Bültenler