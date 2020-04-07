İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan iki kere telefon randevusu istedim, vali 35 gün sonra davet etti,... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; dar gelirli aileler için başlattıkları bağış kampanyasının 'valilikten izin alınmadığı" gerekçesiyle durdurulmasını eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; dar gelirli aileler için başlattıkları bağış kampanyasının 'valilikten izin alınmadığı" gerekçesiyle durdurulmasını eleştirdi. "Koronavirüs salgınına karşı önlemler için davet ettikleri toplantılara iktidar partisinin katılmayarak direniş sergilediğini" belirten İmamoğlu, "İlk kez burada açıklıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı'ndan iki kere telefonla randevu istedim, Sayın Vali'den 35 gün sonra davet aldım; bu çok acı" dedi.