İmamoğlu CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri ile buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki istifalara ilişkin, "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız. Bunlar doğal." dedi.

İmamoğlu, CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileri ve il yönetimleriyle Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın, "Çay davetim halen geçerli" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Binali Bey'e teşekkür ederiz her şeyden önce. Seçimden önce ben, 4 gün kala, 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan, beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesi, gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım. Ama daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım: Yaptığımız ortak TV yayından sonra, seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim, seçimin harareti düşsün, topluma güzel mesajlar çıksın. Meydanlardan da bunu dile getirdim. Ama olmadı. Dolayısıyla şu an hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bizi makamda, Saraçhane'de ziyaret etmesi, bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun."

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki istifaların sorulması üzerine ise "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız. Bunlar doğal. Biz yolumuza devam ediyoruz. Belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Aynı zamanda elbette hazırlığını yaptığımız yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber harekete geçireceğiz." dedi.

Kimseye ön yargılarının bulunmadığını, kendileri için verimlilik ve liyakatin önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Tecrübelerini konuşacağız, neler yapabiliriz onu konuşacağız. Şu anki görevi bırakmalarında statü beklentileri olabilir. Pazartesi davet ettim, konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın tecrübelerinden ve projelerinden yararlanıp yararlanmayacağı sorulan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yıldırım'ın açıkladığı projeleri arkadaşlarıma inceleyin dedim. Bizden farklı ne var bakın. Gerçekten iyi analiz yapılmış bir şey varsa, inceleyin dedim. Hatta diğerleri gibi yapmam. Böyle bir şeyi uyguladığım zaman da iyi ki böyle bir şey yapmışsınız diye de teşekkür ederim. Sadece Sayın Yıldırım değil, 16 milyon İstanbulludan, her kesimden faydalanacağım. Bütün siyasi partilerden. Pazartesi itibarıyla ittifak partimiz İYİ Parti başta olmak üzere bütün siyasi partileri tek tek ziyaret edeceğim İstanbul'da. Bütünlükçü bir yönetim anlayışını, partiler üstü bir yönetim anlayışını ispat etmek istiyoruz. Türkiye'nin bu anlamda yoğunlaşmış siyasi dilden, partizanlıktan kurtulduğu bir hizmet dönemi yaşasın istiyorum. Tüm titizliğimle bu yol haritasını sürükleyeceğim ve lokomotifi olacağım İstanbul'da. Bu yönüyle Sayın Yıldırım da her zaman arayacağım bir kişidir."

"Sonuna kadar Canan Hanım'ın yanındayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yargılanmalarına ilişkin soru üzerine, "Sayın İl Başkanına yapılan müdahale tamamen hukuka aykırı ve gündem yaratma adına yapılmış bir hamle. Süreci takip ediyoruz. Sonuna kadar Canan Hanım'ın yanındayız. Ben, yol arkadaşı, yoldaşı olarak değil, insan olarak yanındayım her şeyden önce." dedi.

Meral Akşener'in de böyle bir gündemle mağdur edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ama Sayın Akşener'in millet yanında. Dolayısıyla bu süreçler hızlı geçer, bakmışsınız yarın benimle ilgili de bir soruşturma çıkar. Toplum buna alıştı. Ama umut ederim alışmayız. Umut ederim bu yanlışlardan geri dönen bir iktidar anlayışı görürüz. Şimdi diyecekler ki hukuk böyle işliyor. Hukuk böyle işlemiyor. Hukuk bazen bazı seslere göre adım atıyor. Bunun bitmesi lazım. Keşke hukuk, hukuk gibi işlese. Örneğin TRT'ye soruşturma açılsa mesela. Bunlar yapılmıyor. Süreci takip ediyoruz, gözlüyoruz. Bugün sadece ittifak partimizin genel başkanı olduğu için Sayın Akşener'e ya da benim yol arkadaşım yoldaşım olduğu için Sayın Kaftancıoğlu'na dair bu cümlelerim değil. Göreceksiniz, Allah ömür verdikçe ben her zaman haklının yanında olacağım."

Şirketlerin yönetimini belirleme yetkisi

Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinin yönetimlerini belirleme yetkisine ilişkin bir soru üzerine, "Yanlış bir genelge var ortada. Biz süreci takip ediyoruz. Ankara'ya ve İstanbul'a karşı özellikle yapılmış bir hamle. Ama biz bu hamlelerle ilgili Ankara'da bir dava kazanıldı. Genelgenin yanlış olduğu ve kanununa aykırı olduğuna dair. Süreci takip ediyoruz umarım yanlıştan geri dönerler." diye konuştu.

Siyasi hamlelerle ülkenin yönetilemeyeceğinin altını çizen İmamoğlu, "Ülke kalıcı kararlara yönetilir. Bugün 'işte mecliste çoğunluk var ona göre bir genelge yayınlayalım. Yarın mecliste aritmetik değişti hadi ona göre genelge yayınlayalım' olmaz. Kişiye göre, güne göre, döneme göre değil, akla mantığa göre olmalı. Ben bu çabadan geri döneceklerini umut ediyorum. Girişimlerimizi başlattık. Görüşme imkanımız olursa başta Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer tüm yetkililerle de bu konuyu bizzat görüşeceğim." dedi.

"Her anınız maksimum şeffaf olmalı"

Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada ise başarıyı hep beraber elde ettiklerini söyledi.

Farklı bir yönetim modeliyle, farklı bir dönemin başlangıcına hep beraber imza atmaları gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuz çok büyük. Farklılık şu; her arkadaşım şunu hissetmeli, çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Her anınız maksimum şeffaf olmalı. Her yönümüzle açık olmalı ve insanlar bizi görebilmeli. Çünkü şahsımıza ait işi yapmıyoruz. Toplumsal bir iş yapıyoruz. Maksimum şeffaflık her konuda, yönetim ve mali süreçler, her konuda müthiş bir sorumluluğa sahibiz. Aynı şekilde katılımcılık, vatandaşı her konuda sürecin içine katmalıyız. Bunu yapacağız ve başaracağız. Bize katkı sunacak muazzam bir insan kitlesine sahibiz. Hem şeffaf hem de toplumu içine katacak bir yönetim olacağız. Bu neyi getirecek, gerçekten ahlaklı, vicdanlı hak hukuk ve adalet kavramını uygun bir yönetimi İstanbul'a kazandırmış olacağız.

Siyasi beklentiler üzerinden bizi, kurumda görev alan ve buradaki belediye başkan arkadaşlarımızı köşeye sıkıştıran kim varsa bu sürecin ruhuna aykırı davranmış olur. Bir belediye başkanı göreve gelir, yakın çevresindeki insanların beklentileri etrafını sarar. Kavgalar ve gürültüler başlar. Ondan sonra, ilk önce kendi çevremiz sizi karalamaya ve kötülemeye başlar. Bunlar klasik reflekslerdir. Ben 5 yıl belediye başkanlığı yaptım, şimdi de Allah'ın izniyle 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım."

Belediyede "ahbap çavuş" ilişkisi olmayacağının altını çizen İmamoğlu, "Kendi akrabalarım ve kendi ailem benim siyasi manevra alanımda ya da kurumsal Büyükşehir alanının hiçbir yerinde olmayacak. Benim akrabalarım için ben siyaset yapmıyorum. Ben şehrin 16 milyon insanı için siyaset yapıyorum." diye konuştu.

