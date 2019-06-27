İmamoğlu: "Bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum"
23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA
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