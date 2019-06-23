İmamoğlu: "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir" dedi.
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Kaynak: Euronews.com
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