İmamoğlu: "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir"

İmamoğlu: "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından bazı satır başları Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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