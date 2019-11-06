İMAMOĞLU, "BRAND WEEK İSTANBUL"UN AÇILIŞINA KATILDI

06.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:22

"BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK"

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Size çok duymadığınız bir şey yapayım o zaman. Yarın sizi bir törenimize davet etmek istiyorum. 'Temel atmama' törenine davet ediyorum sizi. Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Göreve geldiğimizde bizim önümüzde getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırlarında Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen 130 binlik alanı kapsayan 70 bin metrekareye yakın kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı bir kenara. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırtıyorum. Birçok projeye yaptık. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok, 1.5 milyar" diye konuştu.

"19 MAYIS'TA ORAYI SİZE AÇACAĞIM ŞAŞIRACAKSINIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Büyükdere Caddesi üzerinde hemen Maslak'ı geçince yolun sağ tarafından 1 milyon 100 bin metrekare o binaların arasında park var. 19 Mayıs'ta orayı size açacağım şaşıracaksınız. 'Bu vardı da biz bunu niye kullanmadık' diyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"BEN HİÇBİR ŞEYE ZAM YAPMIYORUM DEME ŞANSINA SAHİP DEĞİLİZ"Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul'a çevre köylerden gıda ürünlerinin getirilip satılması konusunda ne gibi bir çalışma yaptıkları şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Biz gıdanın üretiminden, vatandaşın evine varmasına kadar hangi tedbirleri biz alabiliriz noktasında arayış içerisinde olacağız. Bu konu tarım bakanlığına aittir deyip geriye yaslanmayacağız. Her türlü yaşamsal sorunlarını ilgi duymak zorunda olan bir belediyecilik anlayışı savunduk. O bakımdan başta kendi yerelinde köylerini güçlendirme… Bakın yakın zamanda Göçbeyli Köyüne gittim Pendik'te. Burada oldukça üst seviyede tarım üretimi var, seracılık var. Biz bu seracılığı o köyde, kentte geliştirmek yanı sıra o köyün içinde bir köy imarı oluşturmak… Nedir köy imarı? Orada üretilenlerin yine orada satılacağı ortamı sağlamak, orada üreten insanların yine kentin farklı noktalarında pazarlayabilme imkanlarını sağlamak, onlara pazarlarda ya da bu tür alanlarda yer vermek gibi bir çok paydaş var. İstanbul'un 151 kırsal köyü var. Bu köylerin büyük bir kısmına biz bu hizmeti götüreceğiz. O köyleri imar etmenin içinde kaldırımından, taşına, çocuk parkından, şehirden giden günü birlik alışveriş yapan insanların arabalarını park edeceği yere kadar altyapı sorunlarına kadar örnek köy modelleri oluşturacağız. Bunu bütün İstanbul'a yayacağız. Ama sadece bu yöntemle gıdayı ucuzlaştırma imkanımız yok. Tabi ki Türkiye'nin ekonomik durumunun da gıda etkisi var. Bugün yüzde 60'a yakın enerji zammından sonra 'ben hiçbir şeye zam yapmıyorum deme şansına sahip değiliz. Fakat bir yandan gıdadaki erişimi, doğru üretimi, doğru yerde doğru üretime destek olmayı sağladığımız takdirde çok çok üst seviyede fayda sağlayacağımızı hissediyoruz. Bu konuda tarım daire başkanlığını kurma konusunda adımımızı attık."

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Kaynak: DHA

- İstanbul