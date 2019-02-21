İmamoğlu: Biz Sizi Kesinlikle Mutlu Edeceğiz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'daki seçim çalışmalarında vatandaşlardan oy isteyerek, "Sizi ihmal edenlere oy vermeyin. Bize destek verin. Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz" dedi.

"SİZİ İHMAL EDENLERE OY VERMEYİN"

Beykoz Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı, Gümüşsuyu Mahallesi oldu. Önce esnaf ziyareti yapan İmamoğlu daha sonra Gümüşsuyu Merkez Cami Vakfı'na geçti. Tüm gün Beykozluların sorunlarını ve taleplerini dinlediğini, sorunların çözümü için istediğini belirten İmamoğlu, "Biz Beykoz'u değiştirmeye ve dönüştürmeye açığız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bize destek verin göreceksiniz çok güzel olacak. Lütfen güzel Beykoz'a sahip çıkın. Sizi ihmal edenlere yetki vermeyin, bize destek verin. Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZE SORUMLULUK VERİN, BİZ SORUMLULUĞA HAZIRIZ"

Gümüşsuyu Mahallesi'nin ardından Örnekköy Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, projelerinden bahsederek, "Ben 5 yılda hayatın nasıl değiştirileceğini kendi ilçemden biliyorum. İyi belediye başkanları, iyi yerel yöneticiler kesinlikle 5 yılda bir şehrin hayatını değiştirebilir. Biz buna hazırız. 5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin sizden samimi bir şekilde oy istiyorum. Bize sorumluk verin, biz sorumluluğa hazırız. Biz Beykoz'u birilerine peşkeş çekmek için değil. Beykoz'u, Beykozlulara teslim etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı. - İstanbul

Kaynak: DHA