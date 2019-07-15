İmamoğlu: Ben belediye bütçesinin 3'te 2'sine ve iştiraklere hala hakim olamadım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3'te 2'sine, çalışanın yüzde 80'ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım. Bu kadar net. Milletimize duyuruyorum"." dedi.

İBB önünde düzenlenen "15 Temmuz Anma Programından" sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, dün, "Fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır" diyerek İBB iştirakleriyle ilişiğinin kesildiğini dile getiren eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'ya yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle