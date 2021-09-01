İmamoğlu, balıkçı esnafının heyecanına ortak oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, av yasaklarının bitmesi ile yeni sezona başlayan balıkçıları, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ziyaret etti.

Balıkçılarla sohbet etti, dertlerini dinledi. Sezonun ilk mezatını da yapan İmamoğlu, açılış fiyatı 300 TL olan bir kasa balığı, pazarlık yaparak 250 TL'den aldı.

Ziyaretin ardından esnafa hitap eden İmamoğlu, "İnşallah bereketli bir balık sezonu açılmış olsun bu vesileyle. Her sene 1 Eylül'de balıkçımız denizle buluşuyor. Belki benzer şeyleri söyleyeceğiz ama bu sene de temennimiz odur ki deniz bize bereketini sunsun. Duamız odur. Çünkü denizde ne kadar bol ürün olursa hem esnafımız kazanacak, hem de vatandaşımızın sofrasına balık daha ucuz gelecek. Bu bir maliyet işi tabii ki. Bu noktada bereketi dilememiz lazım. Bu sabah bismillah dedik. Siftahımızı yaptık içeride. İnşallah bereket ve şans getirir size" diye konuştu.

"DENİZİ KORUMADA HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

Sık sık çevre duyarlılığına ve deniz temizliğine dikkat çeken İmamoğlu, denizi en iyi bilen sizlersiniz dediği esnafa, şöyle konuştu:

"Tabii bu sene özel olarak konuşmamız gereken başta güzel denizimizin, denizlerimizin temizliği. Marmara'da yaşadığımız, denizleri koruma noktasında herkesin sorumluluğu var. Yani devletimizin kurumlarından belediyelerimize, sanayi tesislerimizden tarım yapan insanlarımıza, üretim yapan insanlarımıza her bireyin çevreyi korumayı denizlere, doğaya zarar vermemeyi ilke edinmesi lazım. O bakımdan denizin nimetini en iyi bilen sizlersiniz. Denizi de gözü gibi, belki de en ön sırada koruyacak olan sizler olduğunu biliyorum."

Marmara Denizi'nde bu yıl yaşanan müsilaj sorununun herkesi tedirgin ettiğinin altını çizen İmamoğlu, sorunu çözmek için de topyekun bir seferberliğin gerekli olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nin bereketli olduğunu ve bu denizin korunması konusunda hızlı kararlar alınması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu noktada her kurum, yatırım yapma konusunda, tedbirleri önceleme konusunda, hızlı hareket etme konusunda söz birliği yaptı. Bakanlıktan belediyelere, kurumlara varıncaya kadar ancak bu sürecin, bu tehdidin öyle akşamdan sabaha bitme şansı yok. Yılların birikimi söz konusu. Zorluğu doğal olarak var. Doğanın getirdiği iç deniz olmasından doğan zorlukları var. Bir başka zorluğu da ne yazık ki ülkemizin neredeyse üç insanından birisinin yaşadığı bir yerin ortasında duran bir denizden bahsediyoruz. Yani koca memleketimizin üç insanından birisi Marmara Denizi'nin kıyılarında yaşıyor. Çevresinde oturan insanların da gözü gibi çevreyi kollaması gerekir. Zaten memleketini, milletini seven insanın yapması gereken husus budur. Bu önceliği yapacağız. İnşallah bu konuda attığımız adımları ve atacağımız adımları anbean bütün hemşerilerimizle paylaşacağız, bütün Türkiye'yle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

BU TESİSİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMANIN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

Gürpınar Balık Hali'nin başından beri bir takım sıkıntılarının olduğunu ve mesafe zorluklarını bildiğini kaydeden İmamoğlu, "Ben buralıyım, Beylikdüzülüyüm. Nasıl başladığını, nasıl sonuçlandığını biliyorum. Ama bugün itibariyle bu tesisi en verimli şekilde kullanmanın çabası içerisindeyiz. Bu verimliliği sağlarken esnafı koruma konusunda da geçtiğimiz yılda, bir önceki yılda attığımız adımları en yakın buradaki kooperatif heyeti başkanı ve sizler biliyorsunuz. Hem esnafı koruyacağız, hem kurumumuzu koruyacağız. Çünkü buradan isteğimiz, en sıhhatli, en sağlıklı şekilde ürünlerin vatandaşa ulaşmasını sağlamak" diye konuştu.

SORUMLULUK KULLARA DÜŞÜYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak, her adımlarını balıkçıları ve ailelerini mutlu etmek için attıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu şekilde bitirdi:

"2021-2022 sezonunda doğanın tedbirleri en ön planda duracak, süreçleri takip edeceğiz, olası birtakım olağanüstü durumlarda yine sizlerle oturup en güzel kararları hep birlikte alacağız. Denizlerimizi Allah korusun. Ama Yaradan'a bu duayı ederken sorumluluğun da kullara düştüğünü unutmayalım. Hepimize düşüyor. Hepinizi bu sezonda bereketle buluşmanızı tekrar diliyorum. Allah'ın izniyle kazancınız bol olsun. Vira Bismillah diyelim. Yolunuz açık olsun." Bu arada esnaf ziyaret sırasında İmamoğlu'na baklava ikram etti.

BAKANLIKTAN HABER BEKLİYORUZ

İmamoğlu, bir esnafın, "Müsilajla mücadele konusunda neler yapılıyor" şeklindeki sorusunu da cevapladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği ve Marmara'ya kıyısı olan illerin valileriyle bir kurul oluşturulduğunu kaydeden İmamoğlu, bu kurulla şimdiye kadar üç kez bir araya geldiklerini söyledi. Kendilerinin de tavsiyeleriyle birlikte bir bilim kurulu oluşturulduğunu ve bu kurulun aralıklarla vatandaşları bilgilendirdiğini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Müsilajın şu anda olmamasının ileride de olmayacağı anlamına gelmiyor. Yıllar önce de gözüktüğü gibi yine gözükebilir. Oranını kestiremiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız, müsilaj sürecinin balıklarda herhangi bir sağlık sorunu oluşturmadığını açıkladı. Dolayısıyla bizim şu anda vatandaşa vereceğimiz bilgi bu. Marmara Bölgesi'ne bir stratejik plan hazırlanıyor. Bugünlerde toplantısının yapılmasını bekliyoruz. Biz İstanbul adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yaptık, bakanlığa sunduk bakanlık da sanıyorum en yakın zamanda bu toplantıyı yapacak. Biz bakanlıktan haber bekliyoruz. O toplantı sonucunda bu konuda da bilgi sahibi olacaksınız. Geçmişte yani daha doğrusu yaz başında yapmış olduğumuz temizlik işlemi bir sonuç değildir. Sadece var olanın temizlenmesiyle ilgili yaptığımız bir çalışmadır."

Başkan İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa ile İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Mahmut Uçan eşlik etti.

Kaynak: Bültenler