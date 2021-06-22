İMAMOĞLU, BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞA KATILDI

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de toplu açılış törenine katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de toplu açılış törenine katıldı.

Bahçelievler'de yapımı tamamlanan Yuvamız İstanbul Kreşi, Mahalle Evi ve 21 derslikli İSMEK okulları bulunan Bahçelievler Eğitim Merkezi, Bahçelievler İstihdam Ofisi ile Bahçelievler Dört Halife Camii törenle açıldı.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat katıldı.

İmamoğlu, 'İstanbul'un dört bir tarafında halkımızı dinleyerek onların ihtiyaçlarına öncelik vererek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil. Bu mahallede yaptığınız binanın içini vatandaşın ihtiyacıyla doldurmak önemli" diyerek Bahçelievler'de yapılan projeleri anlattı. Açılış sonrası, İmamoğlu ve beraberindekiler, Bahçelievler Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı