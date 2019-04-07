İmamoğlu: Aramızdaki Fark 16 Bin 380'dir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Geçersiz oyların 33 bine yakını, yüzde 78'i sayıldı. Bize 4.171.393 oy revize edildi. Rakibimize ise 4.155.013 olarak oy revize edildi. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir"dedi.

CHP 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Süreç işliyor. Süreçte hem matematik var. Öğretmenlerime minnettarım. Halen de minnettarım. İyi bir öğrenci olmaya devam ediyorum. Bu karakterimin oluşmasında tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Geçersiz oyların 33 bine yakın yüzde 78'i sayıldı. Bize 4.171.393 oy revize edildi. Rakibimize ise 4.155.013 olarak oy revize edildi. Aramızdaki fark 16 bin 380. Veriler demişken hesap makinemi yanıma aldım hata yapmamak için. 330 bin geçersiz oy, yüzde 80'i sayılmış kabul edelim. 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün 7. gün. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş. Çok da değilmiş. 7-8 kat sayım memurları artırılırsa 160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "YSK'ya sesleniyorum. 82 milyonun gözü kulağı sizde. Tarihi bir göreviniz var. Bu görevi yerine getirdiğinizde Türkiye önüne daha aydınlık bir şekilde bakacak. Lütfen siz de kararı alırken, tüm hassasiyet, adalet duygusu ve çifte standart yaratmayacak, doğru karar verme konusunda, sizden bir karar bekliyoruz. Kolay değil 25 yıl bu şehri yönettiniz, kolay değil kaybettiniz. Ama demokrasi böyle bir şey. Kazanmak da kaybetmek de ver. İnancımız ve adalet duygumuzla yeter artık yapmayın. Ama demokrasi tek bir yol değil, gidişli dönüşlü bir yoldur. 7 gün 168 saattir sandıklar sayılıyor. 31 Mart Pazar Günü, saydılar öndeyiz. 1 Nisan Pazartesi saydılar yine öndeyiz. 2 Nisan Salı Günü saydılar yine öndeyiz. 3 Nisan Çarşamba saydılar, şaşıracaksınız ama yine öndeyiz. 4 Nisan Perşembe yine öndeyiz. 5 Nisan Cuma saydılar yine öndeyiz. 6 Nisan Cumartesi yine öndeyiz. Bugün saydılar yine öndeyiz. Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı da saysalar yine öndeyim. İstatistik ortada" ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

İmamoğlu, "Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Türkiye demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü ve sonrası. AKP'li hemşerilerimin vicdanının da bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Bugün olanlara onlar da üzülüyor. Ben iyi gönül çalarım, başka hiçbir şey çalmam. Hayatını siyasete adayanlara söylüyorum, gidin biraz çocuklarınızı torunlarınızı sevin. O zaman normalleşeceksiniz. Yapmayın bu haberleri, insanlarla buluşturmayın ayıptır, yazıktır, günahtır. Sadece kaybettikleri İstanbul'da şaibe var. Kazandıkları yerlerde her şey güzel. Bunu toplum kabul etmez. Bizi her mecradan izleyen vatandaşlar, şunu söyleyeyim; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şeklinde konuştu.

"BEN NORMALLEŞMEK İSTİYORUM"

Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu, "Lütfen sürece katkı sunun. Ben İstanbul'u çok iyi yöneteceğim göreceksiniz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. Bu kentte yaşayan güzel insanları birleştirmeye geliyorum. Bu sürece katkı sunmaları adına, sayın cumhurbaşkanına da çağrımı yineliyorum. Bu ülkenin milli meseleleri var. Bunlarla ilgilenilsin. Ben normalleşmek istiyorum. Bu ülkenin bayrağıyla, inançlarıyla, diniyle, milli bayramlarıyla, istiklal mücadelesiyle bütün kavramlarıyla kucaklaşacağı bir sürecin paylaşılması ve sürecin olgunlaşmasını talep ediyorum" diye konuştu.

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-Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları - İstanbul

Kaynak: DHA