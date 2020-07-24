İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım (2)
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İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım (2)

DAVETİYE GELDİ, KEŞKE TELEFONLA DA ARASALARDIİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti.

İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım (2)
24.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:11

DAVETİYE GELDİ, KEŞKE TELEFONLA DA ARASALARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Taşdelen gazetecilere açıklamada bulundu. İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e, babasını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini ilettiğini ifade etti. Bir gazetecinin "Ayasofya ile ilgili değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine İmamoğlu, Ayasofya konusu ile ilgili kendisine Salı gününden bu yana davetiye gelip gelmediğinin sorulduğunu hatırlatarak, "Böyle bir husus bizim gündemimizde çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı. Keşke telefonla da arasalardı. Ama Ankara'dayız kurultaydayız. Bu süreç bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz o tarafında değiliz" dedi.

'AYASOFYA CAMİİ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Hafta başında Ankara'da olduğunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber Adalar'ın sorununu bir arada çözdüklerini ve güzel şeylerin de olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı. Çözüme katkı sundu. Biz iş üretmek çözüm üretmekten yanayız. Kurultay için Ankara'dayız. Cumayı Hacıbayram'da kılacağız. Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul ile de bağlantısı olan bir kıymetimiz. Fatih Sultan Mehmet'in babasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez. Başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz. İşin maneviyat yönü samimiyet gerektirir. Bu samimiyet topluma daha doğru bir mesaj ulaştırır. Ayasofya Camii için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

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