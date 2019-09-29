İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler

29.09.2019 15:01

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan durum tespit toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığı polemiği sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yapılan, bakanların katıldığı toplantıya çağrılmadığını bir kez daha yineleyen İmamoğlu, "3 gündür önüne gelenin bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını kınıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle