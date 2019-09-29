İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler

İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da yapılan durum tespit toplantısına çağrılmadığını söyledi, 'çağrıldı' diyenlerin ispat etmesini istedi.

29.09.2019 15:01
İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan durum tespit toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığı polemiği sürüyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yapılan, bakanların katıldığı toplantıya çağrılmadığını bir kez daha yineleyen İmamoğlu, "3 gündür önüne gelenin bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını kınıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et