İmamoğlu: Adalar'daki taşımacılık sorununu elektrikli araçlarla çözmek için altyapı oluşturuyoruz

23.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunuyla ilgili olarak "Ben burada, bunu bütünüyle çözecek hakim konumunda değilim." diyerek, taşımacılıkla ilgili süreci elektrikli araçlarla çözmek için altyapı oluşturduklarını bildirdi.



Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesini protesto eden hayvan severler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle