İmamoğlu: Acil bütçe revizyonuna ihtiyacımız var, mal tedariği yapamıyoruz

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü. Bu ucuz şehir olmak sizin için değil, yurt dışından gelen turistler için. 1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariği yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz" dedi.

2021 yılında çeşitli sınav ve mülakatlar ile belirlenen itfaiye ve zabıta memurunun görevlerine başlaması nedeniyle etkinlik düzenlendi.

"ACİLEN BİR REVİZYON BÜTÇE ZORUNLULUĞUMUZ VAR"