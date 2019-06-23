İmamoğlu açıklama yapıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor.

İmamoğlu açıklama yapıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor...

Kaynak: Dunya.com

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