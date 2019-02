İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonuyla Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek, seçim çalışmalarına ilişkin vizyonu hakkında bilgiler aktardı. Tanışma toplantısında konuşan İmamoğlu, "1 Nisan İstanbul için yeni bir başlangıcın tarihi olacak. Türkiye için yeni bir başlangıcın tarihi olacak" dedi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Beşiktaş'ta bir otelde katıldığı tanışma programında konuşan İmamoğlu, göreve seçildiği takdirde izleyeceği yönetim hakkında bilgiler aktardı.

"Kendi yurttaşlarını memnun edemeyen bir kentin cazibe merkezi olması mümkün değil"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Çeyrek asırdır İstanbul'u yönetenlere sorduğunuzda size bir dizi mühendislik projesinden, büyük başarılardan söz edeceklerdir. Elbette önemli şeyler yapıldı. Zaten seçmenler sizi bunun için seçerler. Ancak bugün İstanbulluların yaklaşık yüzde 65'i bir fırsat bulduklarında bu kenti terk etmek istediklerini, burada yaşamak istemediklerini söylüyorsa çok önemli şeyler de yapılmamış demektir. Yapılanlar da tam ve gereği gibi yapılmamış demektir. Kendi yurttaşlarını memnun edemeyen, kendi sakinleri için bir cazibe oluşturamayan bir kentin, bütün dünya için bir cazibe merkezi olması da mümkün değil" dedi.

"İstanbul'un meselelerini yaşayan insanların duygusu üzerinden tanımlayıp çözmeye çalışıyorum"

İstanbul'un sorunlarını yeniden tanımladığını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Görüyorum ki yalnızca bu bile insanlara bir umut veriyor, büyük bir heyecan uyandırıyor. Üstelik henüz çözüm önerilerimi açıklamamış olmama rağmen bunlar oluyor. Çünkü ben insanların ortak paydasını oluşturan evrensel değerlerin ve özlemini duydukları komşuluk, dayanışma, paylaşma ve merhamet gibi geleneksel değerlerin sözcülüğünü yapıyorum. İstanbul'un meselelerini planlar, projeler üzerinden değil, yaşayan gerçek insanlar ve onların gerçek duyguları üzerinden tanımlayıp çözmeye çalışıyorum. Üstelik bunu bugün kampanya için yapıyor da değilim" diye konuştu.

"İstanbul hoşgörü başkenti olacak"

Göreve geldiği takdirde insana değer veren bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini dile getiren İmamoğlu, "Bu dönemde yeni nesil belediyecilik anlayışı, yani insanı merkeze koyan ve kentte yaşayan herkesin yeteneğini ortaya çıkarmak için moderatörlük yapmayı esas kabul eden anlayış insanlığın huzuru ve mutluluğu için belirleyici olacak. Benim yönetimimde İstanbul bir hoşgörü başkenti olacak. İstanbul insana değer veren bir kent yönetimine sahip olacak. Şeffaf ve hesap veren bir yönetime kavuşacak. Sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak. Bu tarihi kentte yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuracağım" diye konuştu.

"1 Nisan İstanbul için yeni bir başlangıcın tarihi olacak"

Seçimin tarihi yeniden başlatacağını kaydeden İmamoğlu konuşmasının sonunda ise, "1 Nisan İstanbul için yeni bir başlangıcın tarihi olacak. Türkiye için yeni bir başlangıcın tarihi olacak. ve inanıyorum ki, benim ile birlikte bölgemizdeki ülkelerle, şehirlerle daha dostane ilişkiler geliştirme şansımız olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

