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İmamoğlu: 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor

6 aylık çalışma döneminin değerlendirildiği toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da simgesel 35 faytonun kalacağını, bunun dışında faytonun kalkacağını belirtti.

23.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:45
İmamoğlu: 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor

6 aylık çalışma döneminin değerlendirildiği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , 'da simgesel 35 faytonun kalacağını, bunun dışında faytonun kalkacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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