İmamoğlu: 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor
6 aylık çalışma döneminin değerlendirildiği toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da simgesel 35 faytonun kalacağını, bunun dışında faytonun kalkacağını belirtti.
23.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:45
6 aylık çalışma döneminin değerlendirildiği toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da simgesel 35 faytonun kalacağını, bunun dışında faytonun kalkacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com